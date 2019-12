Monserrato, tutti pazzi per i Babbi Natale in 500 e Vespa: maxi sfilata dal Parco Magico ai giardinetti

Il rinvio ha solo contribuito a far crescere l’attesa. Dopo il forfait dello scorso 22 dicembre per il forte vento, Monserrato riceve la “visita” dello specialissimi Babbi Natale in 500 e Vespa nell’ultima domenica del 2019. Il corteo è partito dal Parco Magico e ha attraversato le principali vie della città. Centinaia di persone, soprattutto famiglie con bambini, hanno salutato il passaggio dei Babbi Natale e dei principali personaggi della Disney: c’erano proprio tutti, da Minnie a Topolino a Pluto. E, ovviamente, non sono mancate le foto ricordo, prima del buffet finale a base di panettone e moscato nella sede di Pauly Onlus nei giardinetti di via del Redentore. L’evento è stato organizzato dalla Pro Loco cittadina insieme al Vespa club Parteolla Trexenta e al gruppo Amame. Prossimo appuntamento, martedì 31 dicembre con il Capodanno targato Non Soul Funky e Zoo di 105.