Terribile episodio di violenza nel quartiere di Centocelle a Roma. Un ragazzino di 16 anni ha ucciso di botte la madre 50enne. A raccontare i fatti è il quotidiano romano Il Messaggero. Il tutto è avvenuto nell’abitazione di famiglia ed avvertire dell’aggressione è stato lo stesso 16enne, chiamando il 112. All’arrivo dei soccorsi, purtroppo, la donna era già in condizioni gravissime: trasportata al Policlinico di Tor Vergata, è morta qualche ora dopo.

Secondo quanto appreso dal Messaggero, non risultano segnalazioni precedenti di episodi di violenza o problematiche particolari. Mamma e figlio vivevano in quel palazzo da 3 anni, mentre il papà del ragazzino era andato via.

La sera precedente alla tragedia, come poi accertato dalla polizia, il 16enne era stato portato al Bambin Gesù dopo che aveva chiamato le forze dell’ordine dicendo che la madre voleva bevesse alcolici, cosa che si è rivelata assolutamente falsa. La vittima aveva infatti spiegato agli agenti che il ragazzino aveva problemi psichici.

Il 16enne si trova trova attualmente ricoverato nel reparto di Psichiatria del Policlinico Umberto I e poi sarà trasferito in comunità.