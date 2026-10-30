Sarroch, gravissimo incidente nella galleria della 195: auto colpita da un furgone, c’è un ferito grave.Un furgone che trasportava legna a ha colpito in pieno una macchina che era ferma nel tunnel, attimi di grande paura e tensione sulla Sultana a Sarroch. Un ferito trasportato d’urgenza in ospedale, traffico in tilt. Un sinistro rocambolesco, l’auto era ferma a causa di un guasto meccanico e il conducente del furgone certamente non si aspettava di trovarsela davanti e non ha fatto in tempo a frenare. L’uomo si trova al Brotzu in gravi condizioni, in codice rosso.