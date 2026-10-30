La Sardegna si prepara a un fine settimana all’insegna del maltempo, con piogge, possibili temporali, temperature in diminuzione e forti raffiche di vento. Il peggioramento è atteso tra sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre, quando le correnti fredde provenienti dall’Europa orientale raggiungeranno il Mediterraneo, determinando un calo termico su gran parte dell’Isola.

I primi rovesci sono previsti già nella giornata di sabato, ma sarà domenica la fase più critica, con l’ingresso di nuove masse d’aria fredda che favoriranno la formazione di un’area di bassa pressione e lo sviluppo di sistemi temporaleschi.

A delineare lo scenario è Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, secondo cui l’irruzione artico-continentale porterà anche un abbassamento significativo delle temperature. Entro domenica i valori minimi e massimi potranno risultare inferiori di 3-4 gradi rispetto alle medie stagionali.

Attenzione anche al vento: Grecale e Tramontana potranno soffiare con raffiche fino a 50-60 chilometri orari sui bacini centro-meridionali. Le condizioni del mare sono previste in peggioramento, con moto ondoso molto sostenuto e tratti localmente agitati al largo. Le onde potranno raggiungere un’altezza compresa tra 1,5 e 2,5 metri, con punte fino a 3 metri in mare aperto.