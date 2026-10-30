Cagliari, quasi prosciugato il laghetto del parco di Terramaini: solo colpa della siccità? Tantissimi frequentatori del parco di Terramaini segnalano le condizioni disastrose del laghetto ormai quasi secco: colpa delle mancate piogge o una manutenzione non efficace? Se lo chiedono un po’ tutti, guardandolo da quella passerella che qualche anno fa era stata distrutta da un terribile incendio. Il parco di Terramaini è ormai diventato un luogo simbolo della città, dove in tanti vanno a svolgere anche attività fisica, a praticare lo yoga, a festeggiare compleanni oppure soltanto a passeggiare.