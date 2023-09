Pabillonis, la padrona è morta: Lillo cerca casa

Una storia che ricorda quella di Snoopy, il cagnolone di Desulo che, dopo la morte del suo padrone, lo aspetta ancora, di fronte a casa, immobile e sconfortato per non ricevere più carezze e attenzioni dal suo amico. La stessa situazione è vissuta da Lillo, un cagnolino di piccola taglia che, dopo la morte della sua padrona è rimasto da solo. Si cerca una nuova famiglia che si possa occupare di lui, cibo e acqua non gli mancano grazie alla solidarietà del vicinato e dei volontari ma una nuova casa e una nuova vita sarebbero l’ideale per alleviare le sofferenze dell’animo. Per chi volesse adottare Lillo può rivolgersi a Gessica: 340 341 0661