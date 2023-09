Pirri, dal pop americano alla musica etnica

“Andrillo è – spiega Emanuele Cioglia, presidente della commissione cultura – un cantautore di testi che attingono dal pop americano alla musica etnica, capace di cantare in inglese e in sardo e persino in italiano, una voce di una rara eleganza, cristallina e struggente, una sensibilità per gli argomenti e i personaggi scelti che lo annoverano tra i migliori esemplari di essere umano.

Si ringraziano, conclude Cioglia, la Presidente, Maria Laura Manca e l’intero Consiglio di Municipalità per aver approvato all’unanimità l’evento, Cada Die Teatro per gli aspetti tecnici e logistici, e la nostra poliedrica consigliera Fiorella Carrus per la creazione, ancora una volta, della locandina dell’evento”.

“La Municipalità con questa iniziativa – evidenzia Maria Laura Manca, Presidente della Municipalità di Pirri – si fa parte attiva nella proposizione di momenti culturali capaci di coinvolgere la comunità pirrese e non solo apriamo così la stagione autunnale che vedrà la collaborazione di importanti artisti, associazioni, terzo settore e cittadini. Siamo felici del successo delle iniziative che abbiamo promosso in questi anni e ci auspichiamo di replicare”.