“Ottone Bacaredda e il sogno della città nuova. Cagliari tra Ottocento e Novecento” è il titolo del progetto che l’assessorato alla Cultura e Spettacolo del Comune propone per celebrare il sindaco che amministrò il capoluogo sardo per ben cinque legislature.

Non solo: è grazie a lui che la città, tra l’800 e il 900 inizio quel processo di modernizzazione che portò lustro e servizi indispensabili come la costruzione di molte opere pubbliche, istituti scolastici e simboli, come il bastione, che tutt’oggi caratterizzano Cagliari.

Un ricco programma di iniziative proposto in sinergia tra Comune e varie associazioni: si evidenzia la conclusione delle celebrazioni con “Capodanno con Ottone Bacaredda”, sessione speciale del 17° Festival Letterario & Solidale San Bartolomeo di Arka Eventi Culturali, Cagliari, passeggiata coperta del Bastione Saint Remy, in collaborazione con il Gruppo Culturale Alessandra Sorcinelli, RCU Risiko Cagliari, 4BH, Tana dei Goblin Cagliari, ed il MFE.

Ecco il programma dettagliato: giovedì 29 alle ore 15, “I Giochi al tempo di Ottone Bacaredda e cento anni dopo: dimostrazione di risiko e videogiochi”.

Alle ore 18.30, “L’Europa ai tempi di Ottone Bacaredda e le sfide attuali”

Invitati speciali, Ilaria Caria (UEF Bruxelles), Antonello Chessa e Antonio Mura (Europe Direct Regione Sardegna), Carlo Pahler (Rappresentante Sardegna al YEP), Franco Spoltore (Comitato Federale UEF e Direzione Nazionale MFE), Anna Costa (Direzione Nazionale MFE), Vincenzo Di Dino (Segretario MFE Cagliari), Gian Giacomo Ortu (docente di storia e autore di pubblicazioni su Ottone Bacaredda) e Tiziana Mori (europrogettista A.R.K.A. Eventi Culturali).

Venerdì 30, dalle ore 10 alle ore 20.30, esposizione artistica con opere pittoriche, scultoree e fotografica.

Passeggiata in abiti e gioielli dell’epoca, esposizione di manufatti e creazioni.