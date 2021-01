Operatori turistici, Stefano Lavra: “Viviamo un periodo di timore, ma la Sardegna è una vetrina internazionale”

Stefano Lavra operatore turistico, presidente del centro di educazione ambientale di Cala Gonone Museo Foca Monaca a Radio Casteddu: “Viviamo questo periodo con molte preoccupazioni, timori, ma siamo felici perché il nostro territorio è stato scelto come set televisivo ed è una vetrina internazionale importante sia per le nostre bellezze locali che per quelle di tutta la Sardegna”.

Tanta l’incertezza per il futuro, “anche per il susseguirsi di notizie che arrivano in continuazione e in continuazione cambiano. Lo scorso anno, a partire da febbraio, quando tutti vivevamo in una situazione di grande angoscia e insicurezza, il settore turistico, economico, commerciale ma anche con tutto ciò connesso, per esempio agricolo, passando per le varie associazioni e società, hanno fin dal principio fatto quadrato. Dorgali è stato capace di dare subito una risposta pronta a questa situazione che mai si era vissuta: è successo che il territorio si è mosso in maniera sinergica e si è attivato affinché tutte le condizioni di sicurezza potessero essere messe in atto. Questo è stato possibile anche perché la Sardegna è uscita fuori dalla prima fase in maniera del tutto positiva e tutta questa zona della Sardegna ha lavorato discretamente a partire con il turismo di prossimità.