Allerta rossa per ondate di calore, chiusure precauzionali a Cagliari giovedì 16 e venerdì 17 luglio

A seguito dell’innalzamento al livello 3 (codice rosso) dell’allerta per ondate di calore e alte temperature segnalato per Cagliari dal Ministero della Salute, il Centro Operativo Comunale (COC) convocato dal sindaco Massimo Zedda ha deciso la chiusura al pubblico in via precauzionale dei cimiteri cittadini (Bonaria, San Michele e Pirri) dalle ore 12.30 alle 16 e del Parco di Tuvixeddu per le giornate di giovedì 16 e venerdì 17 luglio.

Nel corso delle giornate le temperature percepite a Cagliari potranno infatti toccare i 40°C. Confermata anche l’allerta per alte temperature già diramata nei giorni scorsi dalla Protezione civile regionale.

Resta alta l’attenzione dei Servizi sanitari e dei Servizi sociali con il Pronto Intervento Sociale al numero 3496865769, attivo 24 ore su 24 e con lo Sportello di Ascolto telefonico, organizzato in collaborazione con la Croce Rossa, per segnalazioni e interventi rapidi a supporto in particolare di anziani e persone fragili. Il numero da utilizzare è lo 070.0933671, attivo tutti i giorni, inclusi i festivi, dalle ore 8.30 alle 12 e tra le ore 16.30 e le 19.

È utile ricordare anche che con l’Ordinanza n. 3 dello scorso 17 giugno, la presidente della Regione ha disposto specifiche misure di tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori impegnati in attività svolte all’aperto nei settori agricolo, florovivaistico, dell’edilizia e dell’impiantistica, particolarmente esposti ai rischi derivanti dalle elevate temperature estive.

Ulteriori aggiornamenti attraverso i canali istituzionali del Comune di Cagliari.

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