Un disoccupato di 29 anni, residente nell’hinterland cagliaritano e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari con l’accusa di furto aggravato su auto.

L’intervento è scattato nelle prime ore di questa mattina dopo una segnalazione al numero di emergenza 112. I militari, impegnati in un servizio di pattuglia, hanno sorpreso l’uomo mentre stava rovistando all’interno di un’auto parcheggiata nelle vicinanze di via Mameli, nel centro della città.

I carabinieri sono intervenuti immediatamente, bloccando il 29enne. Durante la perquisizione personale è stato trovato in possesso di un profumo appena sottratto dal vano portaoggetti dell’autovettura. La refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato trattenuto negli uffici dell’Arma in attesa del giudizio con rito direttissimo, in programma nella mattinata di oggi su disposizione dell’autorità giudiziaria.