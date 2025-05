Svolta nell’omicidio del 52enne Vincenzo Beniamino Marongiu, ucciso lo scorso 9 luglio in piazza ad Arzana con 9 colpi di pistola. Le forze dell’ordine hanno fermato 5 persone per il delitto, fra cui il pregiudicato Sandro Arzu, di cui si erano perse le tracce da due anni e arrestato a Cagliari ieri mattina. I Carabinieri lo hanno individuato all’interno di un’autovettura, in sosta in un’area di servizio non lontano dal capoluogo, insieme a un’altra persona. Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine ha permesso di bloccare entrambi e procedere a un controllo immediato.

Un omicidio brutale quello del 52enne, raggiunto dai sicari appena uscito dal bar del paese e lasciato senza vita a terra. Marongiu aveva precedenti per furto di bombe ed esplosivo militare e traffico di armi e droga.