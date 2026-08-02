Cimiitero di San Michele chiuso nelle ore più calde (Pirri e Bonaria chiusi in via ordinaria), e nessun acccesso a Tuvixeddu. Supporto per anziani e persone fragili ai numeri 070.0933671 e 345.6865769

Ondate di calore, nuovo livello massimo di allerta del Ministero della Salute su Cagliari per lunedì 3 agosto