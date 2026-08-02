Ondate di calore, nuovo livello massimo di allerta del Ministero della Salute su Cagliari per lunedì 3 agosto
Nuovo avviso del Ministero della Salute per Cagliari: confermato anche per lunedì 3 agosto 2026 il livello 3 di allerta (codice rosso, il più elevato) per le ondate di calore. Nel capoluogo le temperature percepite resteranno sempre molto alte.
Resta valido, per tutta la stessa giornata, anche l’avviso di condizioni meteorologiche avverse per alte temperature diramato nei giorni scorsi dalla Protezione Civile regionale, che prevede su tutta la Sardegna “temperature massime molto elevate, inizialmente confinate alle zone interne, e in successiva espansione. Le temperature massime saranno localmente superiori ai 40 gradi, con picchi intorno ai 44 attesi per domenica e lunedì. Si registreranno, inoltre, notti tropicali, con temperature minime che sopra i 20 gradi, diffusamente sopra i 25”.
Per limitare i rischi per la salute della popolazione, il Centro Operativo Comunale (COC), convocato precauzionalmente stamani ha confermato per lunedì 3 agosto:
- la chiusura del cimitero di San Michele nella fascia oraria dalle 12.30 alle 16 (i cimiteri di Bonaria e Pirri osservano il lunedì il giorno di chiusura ordinaria)
- la chiusura per l’intera giornata del Parco di Tuvixeddu.