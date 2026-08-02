“La salita è stata impervia ma la discesa….. speriamo lo sia meno. Chiacchierata sempre piacevole anche se i temi trattati sono sempre interessanti per un Futuro…tutto Nazionale.” Con questa didascalia fra il serio e l’ironico il sindaco di Villasimius Gianluca Dessì ha commentato l’incontro (con tanto di scatto pubblicato sui social) con il generale Roberto Vannacci, segretario e fondatore di Futuro Nazionale.

La foto ritrae Dessi e Vannacci intenti una una rilassante passeggiata e appunto, “chiacchierata piacevole” in vista dell’evento del partito vannacciano proprio a Villasimius.

“Ma questo individuo cosa pensa di poter dire fare dare ,qui in Sardegna ..nn capisco ,anzi capisco che chi lo segue ,nn lo fa certo x il bene dell’ isola,ma x interessi personali ,tipo un lavoro in un contesto privilegiato ,un lavoro sicuro x una moglie un figlio ,un nipote ,un amico caro ..questa e la politica …fatta di slogan e promesse ..di illusioni di falsità”, uno dei tanti commenti sotto il post del primo cittadino.

“Pò caridadi! E vorreste convincere gli italiani e i sardi che con quattro slogan del piffero risolvete i nostri problemi?”, osserva un altro utente.

Il generale non è di certo nuovo a critiche e a pareri controversi sulla persona, ma questo non gli hai mai impedito di continuare ad esporre le sue idee con fermezza, anche provocando. Molti utenti fanno il paragone con Salvini, altri si definiscono “delusi” da Dessì.

Insomma, un dibattito come sempre in questi acceso su personaggi che dividono l’opinione pubblica fra chi li osanna e chi li critica aspramente, senza vie di mezzo.