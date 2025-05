Nella notte appena trascorsa una pattuglia della Stazione Carabinieri di Narcao è intervenuta in località Porto Nuovo, sul litorale di Teulada, dopo la segnalazione di un cittadino che aveva notato alcune persone in difficoltà sulla spiaggia. Giunti rapidamente sul posto, i militari hanno rintracciato dieci uomini adulti di presunta nazionalità algerina, tutti in apparenti buone condizioni di salute.

Gli accertamenti preliminari hanno permesso di ricostruire che il gruppo era giunto sulla costa a bordo di un natante di fortuna, non rinvenuto nonostante le ricerche immediatamente avviate. Dopo aver fornito la prima assistenza, i Carabinieri hanno provveduto a trasferire le dieci persone, con mezzo della ditta convenzionata, presso il Centro di prima accoglienza di Monastir, dove saranno avviate le procedure previste dalla normativa vigente in materia di immigrazione.