In un tempo in cui la crisi climatica non è più un tema per addetti ai lavori ma una realtà quotidiana – fatta di estati sempre più calde, isole di calore e biodiversità da proteggere – la presenza e la cura degli spazi verdi diventa una questione di salute pubblica, di resilienza stessa delle comunità. Non un semplice ornamento, dunque, ma un’infrastruttura essenziale, da progettare, valorizzare e difendere con la stessa attenzione riservata alle opere pubbliche più strategiche.

Anche a Quartu c’è un filo verde che la attraversa, fatto di parchi, viali alberati, giardini pubblici e piccole oasi di quiete. Il verde pubblico, patrimonio sempre più centrale nella visione del futuro urbano, in città è curato da una ditta esterna, il cui incarico andrà a scadenza nel prossimo mese di novembre. In attesa di conoscere gli esiti del nuovo bando, sono state pianificate una serie di attività che daranno ancora più colore e ossigeno al territorio.

Fra pochi giorni riapriranno le scuole. Anche in considerazione dell’ondata di calore che ha imperversato sulla Sardegna e che sta ancora interessando l’Isola, occorre offrire agli studenti la possibilità di usufruire pienamente non solo delle aule e delle altre sale interne ma anche degli spazi esterni. Per garantire la sicurezza di tutti i cortili e giardini scolastici è stato quindi programmato il completamento delle potature di tutte le alberature presenti nelle strutture della Pubblica istruzione.

Massima attenzione per le nuovissime generazioni anche nei parchi pubblici della città, in particolare laddove sono presenti le attrezzature per lo svago dei bambini, che proprio di recente sono state interessate da una generale riqualificazione. Sono state pertanto completate le pavimentazioni antitrauma dei giochi, affinché possano essere tutti fruibili, nel rispetto della massima sicurezza, evitando rischi e problematiche di qualsiasi genere.

Contestualmente è stato avviato il monitoraggio in quota di parte delle alberature. Tale verifica viene effettuata con l’utilizzo dei droni, che permettono di controllare dall’alto lo stato fitosanitario delle chiome, nonché di ispezionare gli apparati radicali di diverse piante riguardo le quali sono state segnalate delle problematiche, al fine di garantire la sicurezza delle stesse e soprattutto della cittadinanza.

Con gli stessi obiettivi di sicurezza e valorizzazione del Verde pubblico si procederà alla bioattivazione delle nuove alberature presenti sul litorale Poetto, al fine di consentire una crescita più rapida e rigogliosa. Per l’azienda attualmente titolare dell’appalto sarà anche l’occasione per un’ultima valutazione circa la stabilità degli alberi già presenti, affinché si riducano al minimo i rischi di schianto o altre problematiche simili. Sono inoltre previsti la rigenerazione delle superfici prative in difficoltà e la concimazione di tutti i prati presenti sul territorio. E infine, con la messa a dimora di ulteriori 8000 unità tra fioriture stagionali ed essenze arbustive, si punta ad abbellire le aiuole e impreziosire di conseguenza tutta la città anche durante il periodo autunnale.

“L’infrastruttura Verde della nostra città sarà sempre più efficiente e coerente con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale che l’Amministrazione Milia persegue già dalla scorsa legislatura – spiega l’Assessora all’Ambiente Romina Mura -. In queste settimane con il Servizio Ambiente, che sta facendo un lavoro eccellente, stiamo completando il nuovo progetto di manutenzione di parchi, giardini e aiuole. Partendo da ciò che ha funzionato nell’appalto che sta per concludersi, introdurremo una serie di correttivi e nuovi interventi che permetteranno di rendere il servizio sempre più funzionale e moderno. L’obiettivo è far diventare il Verde pubblico di Quartu uno dei punti di forza della città”.