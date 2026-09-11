Il dramma sconvolgente a Monserrato: Mariolina Seguri soffocata e ammazzata dal marito Giovanni Secci.La donna era da tempo malata, entrambi i coniugi avevano 81 anni. Oggi il raptus omicida, poi l’uomo ha telefonato ai carabinieri raccontando di avere ucciso la moglie nella loro abitazione di via Boezio. Stando ai primi riscontri effettuati dai carabinieri giunti sul posto, la donna era malata da tempo e il marito potrebbe avere perso la pazienza, purtroppo nel peggiore dei modi, togliendole il respiro con un cuscino e rendendosi autore dell’ennesimo femminicidio nell’hinterland cagliaritano. Sul posto è arrivato affranto anche il sindaco di Monserrato, Tomaso Locci. Il marito è stato arrestato dai carabinieri, ora il pm Enrico Lussu dovrà ricostruire i dettagli del drammatico omicidio.