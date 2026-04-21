La comunità di Sanluri è costretta a dire addio ad una giovane mamma, Romina Pontis, morta a soli 55 anni. Un lutto ingiusto e improvviso che sconvolge l’intero paese. Romina lascia le sue amatissime figlie, ora confortate dall’affetto dei tanti che in queste ore condividono con loro il dolore della perdita della loro mamma.
Tantissimi i messaggi dedicati a Romina, colmi di affetto e stima.
“Sei stata un angelo in questa terra. Una persona buona, dolce e gentile”, si legge in un commento social. E ancora: “Vola alto Romina bella come il sole”.
Parole che descrivono bene l’essenza di Romina buona e dolce, sempre dedica agli altri.
L’ultimo saluto a Romina sarà celebrato oggi 21 aprile presso la Chiesa di San Lorenzo alle ore 15 e 30.