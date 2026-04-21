Non solo sole e mare per i tanti che sabato e domenica hanno deciso di anticipare la stagione estiva. Il Poetto si è confermato come la spiaggia prediletta dai cagliaritani e meta da scoprire e vivere per i turisti presenti in città, ma anche le piazze e le strade del centro si sono affollate e i locali sono andati in sold out. Piazza Yenne e il largo Carlo Felice hanno accolto cittadini e avventori, forte segnale di una città viva e che vuole essere vissuta. Complice l’evento “Monumenti Aperti”, migliaia di avventori hanno colto l’occasione per un drink in compagnia e un pasto all’aperto per proseguire nella passeggiata del porto riqualificato.

Un camminamento elegante dove le installazioni luminose “Dandelions” sono l’attrazione principale: soffioni giganti del tarassaco in acciaio inossidabile che si illuminano di notte, creando una magica atmosfera.

Foto: Ivan Loriga