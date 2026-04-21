Carbonia, la città si mobilita per salvare un cane con un barattolo incastrato nella testa: Asl in azione, “per qualche giorno è bene evitare che ci siano cittadini intorno all’area dove è stata segnalata la presenza”.

Si trova a Is Urigus, vicino a un edificio comunale, un esemplare adulto che da qualche giorno è stato avvistato con la testa ingabbiata dentro un contenitore di latta. Non si sa come quella lamiera si sia incastrata nel collo dell’animale, in tanti hanno provato a prenderlo per liberarlo.

Impaurito, però, scappa. I cittadini hanno avvisato le autorità competenti che sono al lavoro per catturare il cane.

La Asl locale si sta occupando di mettere in sicurezza l’animale, sui social vengono costantemente rese note le informazioni riguardo il caso attraverso chi si è attivato per salvarlo: “È essenziale che il cane stia tranquillo, diamo una mano d’aiuto in questo modo.

Non avviciniamoci per qualche giorno finché non verrà effettuata la cattura”.

La sensazione di tanti è che non sia un incidente ma un atto volontario messo in atto contro il cane: ora l’importante è liberare l’animale dall’oggetto che con il caldo si surriscalda e potrebbe creare ulteriori disagi al povero quattro zampe.