La Procura di Milano ha aperto un’inchiesta circa alcune feste con presenti delle escort alle quali sarebbero stati presenti almeno una 70ina di calciatori di Serie A. Stando a quanto riferito da ANSA secondo fonti accertate, i calciatori – in forza a note squadre di prima categoria – non risultano indagati e non sono imputabili di alcun reato. I loro nomi infatti non figurano nell’ordinanza della Procura. L’inchiesta milanese è a più ampio spettro circa lo sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione. Le feste sarebbero state organizzate da una nota agenzia milanese e al momento non è nemmeno noto se e quanto dei calciatori presenti abbiano usufruito sia delle escort presenti che della cosiddetta “droga della risata”.