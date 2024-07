Oggi si celebra la Giornata regionale in memoria delle vittime degli incendi

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una piaga ancor ben presente e che rappresenta, anche quest’anno, motivo di allarme per centinai di ettari andati già in fumo. Non un giorno a caso quello del 28 luglio, infatti 41 anni fa nella collina di Curraggia divampò uno degli incendi più tragici: 9 le vittime che rimasero intrappolate nel tentativo di domare il rogo, numerosi i feriti: le fiamme partirono dal mare per poi arrivare a Tempio Pausania fino alle campagne di Bortigiadas e di Aggius per poi propagarsi sulla collina di Curraggia. L’allarme fu diffuso dal suono delle campane, i soccorritori accorsero da tutta la Sardegna. Le cause? La mano dell’uomo diede origine al disastro che fu alimentato dalle alte temperature e dal clima rovente che contrassegnò quella giornata.

Tempio non dimentica: “Un disastro di immani proporzioni e mai dimenticato, che lasciò la comunità orfana di 9 uomini coraggiosi – Diego Falchi, Tonuccio Fara, Mario Ghisu, Luigi Maisto, Silvestro Manconi, Tonino Manconi, Claudio Migali, Salvatore Pala e Nino Visicale, a cui è stata conferita nel 2007, dall’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, la Medaglia d’Oro al Valor Civile – e che causò devastazione nel territorio compreso fra la Città di Tempio e la costa.

I segni di un tale evento sono indelebili e perdurano nell’animo di quanti vissero da vicino quella drammatica giornata, delle famiglie dei caduti, di quanti rimasero feriti − Francesco Antonio Azara, Vanni Bisson, che ci ha lasciati nel 2015, Antonello Forteleoni, Mario Marchesi, Gianni Mazza e Giuseppe Sotgiu, anch’essi insigniti nel 2009 della Medaglia d’Oro al Valor Civile – della nostra gente ma anche nella memoria collettiva di tutto il popolo italiano.

Nel 2011 – anno in cui alla stessa Città di Tempio è stata assegnata la Medaglia d’Argento al Valor Civile – la data del 28 luglio è stata inoltre istituita dalla Regione quale giornata in ricordo di tutte le vittime degli incendi in Sardegna e come momento di sensibilizzazione al tema della lotta agli incendi boschivi.

La cerimonia di domenica avrà inizio alle ore 17.30 con la deposizione di una corona di alloro presso il monumento funebre dedicato ai Caduti nel cimitero cittadino.

Alle ore 18.00, presso il sagrato della chiesa del Sacro Cuore sarà celebrata la Santa Messa accompagnata dalle voci del Coro Gavino Gabriel e, alle ore 19.15, da viale Kennedy partirà il corteo, al quale prenderà parte la Banda Musicale Città di Tempio Pausania, per la deposizione di una corona d’alloro nel monumento in Viale Caduti di Curragghjia. Presso lo stesso monumento, insieme al Coro Gabriel, dalle ore 20.15 gli artisti tempiesi Roberto Acciaro, Mario Garrucciu, Daniele Ricciu con Elena Soul e il duo COMIQA onoreranno la memoria dei Caduti con un reading musicale durante il quale Massimo Dessena curerà le riflessioni su quella tragica giornata di 41 anni fa”.