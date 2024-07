Capoterra, marciapiedi troppo fioriti impediscono il passaggio ai cittadini

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Erbacce ma anche buche e immondizia lungo le strade della cittadina che generano discordia e malcontento tra i cittadini, che chiamano in causa Corda al fine di segnalare le situazioni più importanti. “In via Pantelleria avevano promesso il posizionamento di un’isola ecologica, ma ancora non si è vista, in questo quartiere a causa della mancanza di manutenzioni a strade e marciapiedi gli incidenti sono sempre dietro l’angolo. Ma il problema non riguarda solo la Residenza del Sole, occorrerebbe mettere mano su tutto il territorio”. Non solo: “Buste e immondizia invadono strade e marciapiedi, si respira un odore nauseante per le vie. Una scena che si ripete ormai dall’insediamento della giunta del cambiamento guidata Garau, recando non pochi problemi e malcontento tra i cittadini” afferma Corda.

Tra programmi e interventi già portati a termine, l’amministrazione guidata dal sindaco Beniamino Garau non è indifferente alla problematica e, lavoro dopo lavoro, prosegue nell’opra di rifacimento e pulizia del suolo pubblico.