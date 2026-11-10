Ha iniziato a giocare su segnalazione di un amico, senza immaginare di entrare nemmeno nei primi dieci. È arrivato a Cagliari e ha vinto. Guido Meula, 64 anni, di Trieste, il più anziano dei finalisti, conquista il Cagliari Trophy 2026, chiudendo al primo posto la sfida che trasforma una regata virtuale in una competizione vera, tra equipaggi, vele e vento nel Golfo degli Angeli.

La manifestazione si è svolta con il patrocinio della Regione Sardegna e il contributo del Comune di Cagliari.

Terzo nelle qualificazioni online, Meula ha ribaltato il risultato nella finale in mare dell’8 novembre, a bordo di un Jeanneau Sun Fast 3200. Alle sue spalle Andrea Rizzello, di Milano, su Comet 36S, primo nella fase virtuale, e Vito Nigro, di Verbania, su Comet 333. Quarto posto per il finalista sardo, Andrea Castellaccio, di Alghero.

«L’iniziativa è stata ottima, le giornate ben organizzate, bellissima la città che assomiglia molto alla nostra Trieste», racconta Meula. «L’amico Raoul mi ha segnalato l’iniziativa, ma mai avrei pensato di arrivare nei primi dieci. L’anno prossimo vengo anche se non sono tra i vincitori: un imbarco lo trovo».

Una promessa che racconta lo spirito della manifestazione: si comincia con una sfida sul telefono e si finisce per costruire un legame con la Sardegna.

La terza edizione dell’eSailingCup – Cagliari Trophy ha registrato 110 concorrenti nelle qualificazioni online, disputate dal 10 settembre all’11 ottobre: 90 italiani e 20 stranieri. Gli iscritti sono aumentati rispetto ai 106 del 2025, mentre le regate virtuali sono passate da 455 a 1.140: oltre due volte e mezzo quelle dello scorso anno, con una crescita del 151%.

I dieci migliori classificati hanno conquistato l’accesso alla finale reale, disputata nell’ambito dell’AVAS Cup, che ha portato in acqua 35 imbarcazioni. Dieci di queste hanno accolto i finalisti del trofeo online, impegnati in una competizione parallela su barche d’altura tra i dieci e i dodici metri, con le differenze compensate attraverso un sistema di rating.

Una sola prova, lungo un percorso che ha riprodotto i luoghi della sfida virtuale: partenza davanti a Sant’Elia, passaggio intorno alla Sella del Diavolo e giro delle boe davanti al Poetto. Nella versione reale si è aggiunto il ritorno verso la linea di partenza, diventata anche il traguardo. A rendere possibile il confronto è stato uno scirocco inizialmente leggero, cresciuto durante la regata, sotto un cielo azzurro e con temperature ancora elevate.

Il passaggio dallo schermo al mare ha rimescolato le posizioni: il vincitore delle qualificazioni virtuali ha chiuso secondo, il secondo classificato online è arrivato sesto e Meula, terzo nell’app, ha conquistato il trofeo.

Anche fuori dall’acqua, i numeri raccontano la capacità della manifestazione di raggiungere nuovi appassionati. Durante il periodo dell’evento l’app ha registrato 464 nuovi utenti, provenienti da Italia, Francia, Germania, Turchia, Spagna, Stati Uniti, Brasile, Regno Unito, Polonia e India. A queste registrazioni se ne sono aggiunte altre 350 dopo la conclusione della manifestazione. I canali social hanno totalizzato oltre 65 mila visualizzazioni dei post durante le gare online, mentre le attività di promozione diretta hanno coinvolto circa 700 circoli velici italiani.

Ma il risultato più significativo emerge anche dalle storie di chi continua a tornare. Un partecipante alla prima esperienza del 2017, a Villasimius, racconta di aver scoperto l’iniziativa sulla rivista Bolina e di aver inizialmente dubitato della proposta: giocare gratuitamente e ottenere, in caso di qualificazione, ospitalità e una finale su una barca vera.

Da quel viaggio è nata un’abitudine che coinvolge ormai due generazioni. «Sono arrivato in Sardegna, l’ho scoperta e da quell’anno ci torno tutte le estati con la mia famiglia. Mi porto sempre almeno quattro o cinque amici con le loro famiglie. Ormai i miei figli, che sono cresciuti, vengono in Sardegna con i loro amici. Per noi Villasimius è diventato il nostro luogo del cuore».

Il legame continua anche senza un posto in finale: «Continuo a giocare ogni anno con l’app e vengo a Cagliari anche se non sono tra i dieci finalisti. È un appuntamento che non posso perdere. Aspetto di andare in pensione per andare a vivere a Villasimius».

Una regata giocata sullo schermo può così diventare il primo viaggio, una vacanza che si ripete, una destinazione da far conoscere agli amici. Il Cagliari Trophy porta la vela virtuale nel mare della Sardegna e lascia ai partecipanti un motivo per tornare.

La classifica finale: 1. Guido Meula, Trieste; 2. Andrea Rizzello, Milano; 3. Vito Nigro, Verbania; 4. Andrea Castellaccio, Alghero; 5. Andrea Grandis, Borgosesia (Vercelli); 6. Raoul Rubino, Trieste; 7. Alessandro Scibona, Azzate (Varese); 8. Paolo Aulisio, Macerata; 9. Giuseppe Demeo, Crema; 10. Mario Tiffi, Venezia.