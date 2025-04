Nuraminis, cantiere Ss131: stop gli incroci a raso, “saranno chiusi ponendo fine ad una situazione precaria durata troppo tempo che ha portato insanabili croci sull’asfalto”. Non solo: novità anche per Serramanna, saranno liberate “di fatto le strade campestri da un imbarazzante e pericoloso traffico”.

A comunicare le importanti novità è il sindaco Stefano Anni: “Stamattina in un sopralluogo congiunto con la direzione lavori Anas e l’impresa Aleandri nel cantiere dei lavori di ammodernamento della S.S.131 mi sono state illustrate le imminenti chiusure e aperture per consentire l’ultimazione dei lavori di variante alla S.S. 131.

Sono state valutate tutte le criticità emerse negli ultimi mesi che ho posto alla loro attenzione negli incontri precedenti. Sia Anas che Aleandri adotteranno soluzioni ottimali per limitare al minimo i disagi andando incontro sia alle esigenze della comunità di Nuraminis e Villagreca e sia alla comunità di Serramanna liberando di fatto le strade campestri da un imbarazzante e pericoloso traffico”.

Nel giro di poco tempo, la previsione è di uno/due mesi, l’incrocio a raso fronte Villagreca e in ingresso alla s.p. 33 provebiente da Sassari in direzione Samatzai saranno chiusi “ponendo fine ad una situazione precaria durata troppo tempo che ha portato insanabili croci sull’asfalto.

Gli ingressi per Nuraminis e la sua frazione di Villagreca saranno tutti in sicurezza con utilizzo della rete di complanari in completamento.

Novità anche sulla chiusura della strada di Nuracesus che collega il centro urbano alla campagna a cui verrà data continuità con rampe di innesto in fase di realizzazione ad un sottopasso”.

I lavori di ricostruzione del cavalcavia “dopo un preoccupante rallentamento stanno procedendo con un buon ritmo che speriamo porti alla riapertura di questo importantissimo snodo per il campidano entro questa estate.

Ringrazio ANAS e Aleandri per la disponibilità data a soluzioni volte a limitare i disagi per la comunità di Nuraminis”.