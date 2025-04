Decimomannu, l’ultimo saluto a Marco Meloni: “Resterai per sempre nei nostri cuori”. Grande folla al funerale del giovane deceduto in seguito a un attacco d’asma, l’intera comunità si è stretta ai genitori e alle sorelle.

Presenti anche i tanti amici di Marco e un gruppo di motociclisti che gli ha dedicato alcuni striscioni fuori dalla chiesa.

Il piazzale di Santa Greca era pieno questo pomeriggio quando, alle 16, si è svolto il triste rito per salutare il ragazzo. Una settimana fa il malore, il trasporto con l’elisoccorso al Brotzu e diversi giorni trascorsi in rianimazione con la speranza che il ragazzo potesse riprendere la sua vita in mano. Purtroppo così non è stato, la morte cerebrale è stata constatata dai medici che lo avevano in cura. Il suo ultimo dono è stato quello degli organi tra cui il cuore, che continuerà a battere.

Una comunità in lutto che non dimenticherà il suo giovane concittadino volato in cielo troppo presto.