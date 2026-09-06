Ancora giovani uomini che attraversano la statale durante la notte, il racconto di un’automobilista: “Io non so con quale riflesso sono riuscito a schivarlo, nel farlo ho rischiato seriamente di andare a sbattere contro il guardrail”.

È accaduto l’altro ieri notte verso le 21: “Durante la marcia, esattamente verso l’altezza di Conforama (chilometro 16 circa) ho visto un uomo dalla carnagione scura attraversare la strada in totale tranquillità, come se fosse una normalissima strada di paese con strisce pedonali. Ha attraversato da sinistra verso destra non curandosi minimamente di se stesso o delle macchine che passavano. Se avessi avuto a fianco una macchina intentata a sorpassarmi, qualcuno si sarebbe fatto molto molto male nel migliore dei casi.

Non ero a conoscenza che l’attraversata di queste persone fosse un fatto ricorrente. Sono stato gentilmente illuminato da un’agente dalla polizia stradale che ho provveduto a contattare subito dopo l’accaduto che, con totale rassegnazione e un pizzico di fastidio, mi ha detto “sì, probabilmente era un migrante del centro di accoglienza situato proprio in quella zona, sta succedendo spesso in questo periodo. Grazie per la segnalazione, ce ne arrivano diverse”.

Eppure siamo ancora così”.

Un grave pericolo per tutti, l’automobilista spiega che “questo fatto deve essere divulgato per mettere al corrente più persone possibili considerato che la 131 è una delle strade più trafficate della Sardegna.

Non è ancora successo nulla ma se la situazione continua, prima o poi ci scapperà il morto”.