Non ero a conoscenza che l’attraversata di queste persone fosse un fatto ricorrente. Sono stato gentilmente illuminato da un’agente dalla polizia stradale che ho provveduto a contattare subito dopo l’accaduto che, con totale rassegnazione e un pizzico di fastidio, mi ha detto “sì, probabilmente era un migrante del centro di accoglienza situato proprio in quella zona, sta succedendo spesso in questo periodo. Grazie per la segnalazione, ce ne arrivano diverse”.
Eppure siamo ancora così”.
Un grave pericolo per tutti, l’automobilista spiega che “questo fatto deve essere divulgato per mettere al corrente più persone possibili considerato che la 131 è una delle strade più trafficate della Sardegna.
Non è ancora successo nulla ma se la situazione continua, prima o poi ci scapperà il morto”.