Non era una festa, erano i ragazzini che hanno voluto salutare gli amici scomparsi in un drammatico incidente stradale. Hanno sparato tanti fuochi d’artificio, tutti insieme, un modo per essere uniti e affrontare la perdita dei loro coetanei.

Il vicinato non era a conoscenza di questo evento e due giorni fa, verso le 21, “all’improvviso sono stati accesi tantissimi fuochi d’artificio tutti insieme, provocando una serie di botti fortissimi” spiega un residente.

“Il rumore improvviso ha spaventato tantissimo l’intero vicinato, ma soprattutto gli animali domestici: il mio gatto, per esempio, era letteralmente terrorizzato e non sapeva dove nascondersi. Come se non bastasse, la mattina seguente, lo scenario era desolante. Gli autori di questo gesto hanno lasciato uno schifo non indifferente: come potete vedere dalla foto che allego, i bordi della strada sono completamente invasi da decine di scatole, cartoni e resti dei fuochi abbandonati a terra”.