La tragedia avvenuta poche settimane fa a Chia non è servita a impedire lo sbarco tra chi si gode una giornata al mare: con il motore acceso sono arrivati sino alla costa, con il rischio di travolgere nuovamente qualcuno.
È accaduto ieri, è sbarcato un gruppo di una decina di giovani uomini, in buona salute apparente, senza rispettare alcuna norma del mare, compresa quella di giungere a riva con il motore in funzione.
“In diretta da Tuerredda, nessuno li ferma, anche oggi arrivati fino alla spiaggia con il barchino, in mezzo a tanta gente che faceva il bagno. Chissà se questa volta qualcuno interviene” spiega pubblicamente un bagnante.