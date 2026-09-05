Monastir, a spasso di buon mattino sulla statale 131: due giovani uomini sono stati ripresi mentre camminavano sul bordo della corsia d’emergenza. Non solo: poco più avanti, lungo il raccordo per la ss 554, un terzo individuo è stato segnalato mentre percorreva a piedi la strada trafficatissima.

Un pericolo per loro stessi e per gli automobilisti che potrebbero accorgersi della presenza degli uomini solo all’ultimo. Nonostante i tanti richiami, sia la notte che durante il giorno vengono spesso segnalate persone a piedi lungo la statale, che attraversano da una parte all’altra della carreggiata con il pericolo di essere travolti dalle macchine in corsa.