Cagliari e hinterland in lutto per Gabriele e Filippo: amici inseparabili, 18 anni appena, studiavano al Michelangelo e al Pirandello, il dolore delle scuole: “Il vostro ricordo resterà vivo nei nostri cuori”. Un dramma che si è consumato all’alba in viale Poetto, rientravano da una festa quando il loro scooter è volato in terra assieme alle vite dei ragazzi.

“Con profondo dolore, la Dirigente Scolastica, i docenti, il personale ATA e tutti gli studenti del Liceo scientifico Michelangelo partecipano al lutto per la prematura scomparsa del nostro caro studente Filippo Corongiu” comunica la scuola.

“In questo momento di immenso dolore, la comunità scolastica si stringe con affetto e sincera vicinanza alla famiglia e a tutte le persone che gli hanno voluto bene.

Il suo ricordo resterà vivo nella nostra scuola e nei cuori di quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo”.

Anche per Gabriele il dolore è immenso: “In questo triste momento di dolore, la direzione, i docenti e gli studenti del Centro Scuola Pirandello sono vicini e si stringono con affetto alla famiglia e agli amici del caro Gabriele.

Il ricordo del suo sorriso e della sua allegria ci accompagnera’ nel proseguo del nostro percorso”.