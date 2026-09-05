È un dolore che lascia senza parole quello che accompagna la morte di Filippo Corongiu e Gabriele Galici, i due amici diciottenni morti all’alba di ieri nello schianto dello scooter sul lungomare Poetto, a Quartu Sant’Elena. Familiari, amici e compagni di scuola si stringono attorno alle due famiglie, mentre sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio e i ricordi di due ragazzi strappati alla vita troppo presto. Particolarmente straziante il dolore di Francesco, il papà di Filippo, che ha affidato a Facebook un messaggio.

“Oggi la mia vita si è fermata.

Ho perso mio figlio in un tragico incidente stradale.

Non riesco ancora a capire, non riesco a crederci. È un dolore troppo grande, qualcosa che nessun padre dovrebbe mai essere costretto a vivere.

Mio figlio, una parte di me, il mio amore, il mio orgoglio… mi è stato portato via troppo presto.

In questo momento non ho parole, ho solo un vuoto immenso dentro e un dolore che non so nemmeno descrivere.

Ti amerò per sempre, figlio mio.

Ovunque tu sia, sarai sempre con me.

Nel mio cuore, nei miei pensieri, in ogni giorno della mia vita”

L’ultimo saluto a Filippo Corongiu e Gabriele Galici sarà lunedì 7 settembre, alle 15, nella basilica di Nostra Signora di Bonaria. Insieme, come hanno voluto le famiglie, perché i due amici possano essere uniti anche nel momento dell’ultimo distacco dai genitori, dai parenti, dagli amici e da tutte le persone che in queste ore stanno condividendo il dolore per la loro morte.

Filippo, cagliaritano, e Gabriele, di Monserrato, erano studenti, rispettivamente, del liceo scientifico Michelangelo e del Centro Scuola Pirandello. Avevano 18 anni e una serata trascorsa insieme agli amici si è trasformata in tragedia nel giro di pochi istanti.

L’incidente è avvenuto intorno alle 4.30 sul lungomare Poetto, nei pressi della rotatoria della Bussola. I due viaggiavano a bordo di una Honda 125 quando, per cause ancora da accertare, il mezzo è finito contro un palo dell’illuminazione pubblica. Filippo è morto sul colpo. Gabriele è stato soccorso e trasportato in ospedale, ma è deceduto durante il tragitto.