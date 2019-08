Nubifragio a Flumini, abitanti intrappolati tra fango e pioggia: “Impossibile uscire di casa”. Il racconto di Nicola Fadda dal litorale di Quartu completamente allagato dopo il nubifragio: “Qui in via Lago di Baratz siamo nel caos, abbiamo chiamato anche la polizia locale ma ci hanno messo in attesa”. Nel VIDEO le voci impaurite dei residenti: “Abbiamo appena chiamato anche i vigili del fuoco, qui se si crea il fango può scattare una vera emergenza”. Il litorale di Flumini, spesso “dimenticato” nei servizi dalle amministrazioni comunali, non è nuovo a queste situazioni, la pioggia è spesso un incubo per chi risiede nella zona del mare. La strada è totalmente allagata: “Guardate, non si può passare: piga sa mazza….”.