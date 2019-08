Macchina sommersa sotto il ponte a Sestu, i vigili del fuoco bloccano la strada (VIDEO)

Macchina sommersa sotto il ponte a Sestu, i vigili del fuoco bloccano la strada. Il racconto in diretta di Francesca: “Evitate Sestu c’è l’apocalisse. Macchina sommersa sotto il ponte.

Strade piene di macerie, rotonde quasi impraticabili”. Ora fortunatamente sta smettendo di piovere, ma nella zona attorno alla statale 131 e alla Corte del Sole è andato in scena il caos. Nel VIDEO le immagini dell’auto finita sommersa. Nessun danno fisico alle persone coinvolte per fortuna, solo tanta paura.