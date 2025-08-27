Notte di paura a Santadi dove un violento incendio divampato intorno alle 2 ha minacciato diverse abitazioni. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno rapidamente divorato un canneto lungo un corso d’acqua, avvicinandosi pericolosamente al centro abitato. Il tempestivo intervento delle squadre dei vigili del fuoco ha permesso di arginare il fronte del rogo e scongiurare il coinvolgimento delle case. Sul posto, già dalle prime ore del mattino, stanno operando anche i mezzi aerei della flotta regionale: un elicottero, un Canadair e il Super Puma, impegnati a sganciare acqua sulla zona.

La situazione, al momento, risulta sotto controllo e non è stato necessario disporre evacuazioni. I vigili del fuoco continuano a presidiare le aree più sensibili, comprese le abitazioni e un deposito di gpl situato alla periferia del paese, per prevenire nuovi rischi.