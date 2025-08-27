Scomparso da sei giorni, Francesco Corda, 64 anni di Dorgali, si cerca in tutta la Sardegna: l’sos è stato lanciato dalla famiglia, che ha allertato le forze dell’ordine e chiesto aiuto sui social a segnalare Francesco a chi dovesse eventualmente vederlo. L’uomo è scomparso mercoledì scorso: dopo l’appello diffuso sui social dalla figlia, i carabinieri del comando provinciale di Nuoro – impegnati con vigili del fuoco, polizia e volontari – invitano i cittadini a segnalare subito eventuali avvistamenti o somiglianze.

Per informazioni è possibile contattare i militari della Stazione di Siniscola allo 0784.871600 o il 112.