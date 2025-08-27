Una giornata di lutto cittadino per stringersi attorno al dolore dei familiari di Valeria Sollai, la 62enne morta dopo una grave intossicazione da botulino, e ricordare l’altra vittima della Fiesta Latina, Roberta Pitzalis di 38 anni. Oggi Monserrato si ferma per rendere omaggio alle due donne: bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici, con un minuto di raccoglimento negli uffici comunali che si è tenuto a mezzogiorno e sospensione di tutte le manifestazioni in programma.

Alle 16, nella parrocchia del Santissimo Redentore, verranno celebrate le esequie: il Comune sarà presente con il gonfalone cittadino, mentre il sindaco Tomaso Locci ha invitato i commercianti ad abbassare le serrande durante la cerimonia, sospendendo eventi e iniziative fino alle 18 come segno di rispetto.

La decisione di proclamare il lutto, ha spiegato l’amministrazione, nasce anche dalla volontà di rappresentare il sentimento collettivo dopo le due tragedie che hanno colpito la città.