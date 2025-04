Tra i residenti c’è chi propone di organizzare una vigilanza privata.

Un veicolo, da quanto si apprende, dato alle fiamme nel cuore della notte e la disperazione del proprietario che condivide il danno subito.

Scatta la solidarietà tra i cittadini che commentano amareggiati l’accaduto che, troppo spesso, si ripete. Un danno non indifferente, “rovinano le persone che con sacrifici acquistano le auto” espone un residente.

Atti vandalici, furti anche di macchine da tempo sono frequenti in città e tra i cittadini cresce sempre più la preoccupazione, anche solo quella di lasciar parcheggiato il proprio mezzo innanzi a casa. La questione è approdata più volte in consiglio comunale al fine di sottoporre all’attenzione il fenomeno in maniera incisiva.