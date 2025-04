Non sanno di preciso dove sono andati a pescare, “probabilmente Capo Figari, Mortorio come potrebbe essere dall’altra parte”: sinora non sono ancora stati ritrovati i due giovani di 20 e 24 anni. Sono usciti per una battuta di pesca a bordo di un natante in vetroresina e non sono tornati. Subito è scattato l’allarme e si sono mobilitati gli uomini e i mezzi della Capitaneria di Porto. Sul posto anche un elicottero.