Grande preoccupazione a Olbia per due fratelli dispersi in mare.

I due, di 20 e 24 anni, sono usciti per una battuta di pesca a bordo di un natante in vetroresina e non sono tornati. Subito è scattato l’allarme e si sono mobilitati gli uomini e i mezzi della Capitaneria di Porto. Sul posto anche un elicottero, le ricerche finora hanno dato esito negativo.