“Non sono uno spacciatore, ho 17 anni, studio e gioco a calcio. Perché proprio a me?”

“Non sono uno spacciatore. Ho 17 anni, studio e gioco a calcio. Sono stato anche convocato nella nazionale italiana”. Ai microfoni di Luca Bertazzoni di Piazza Pulita ha parlato in un’intervista Yassin, il ragazzo a cui Salvini durante la campagna elettorale chiedendogli se spacciava. Alla domanda del giornalista: “Hai precedenti? Risponde “Nessuno, mai avuti. Ogni giorno mi chiedo perché proprio a me? Mi ha rovinato la vita in cinque minuti.” Il video di Salvini pubblicato su Facebook era poi stato rimosso per incitamento all’odio.