Tragedia a Punta Sottile, a Lampedusa. Un sub originario di Caltanissetta di soli 29 anni, Cristiano Giamporcaro, è stato falciato dalle eliche di un gommone mentre stava effettuando un’immersione.
Secondo quanto ricostruito fino ad ora il giovane, impegnato nel mondo della regia, si trovava in compagnia della fidanzata al momento dell’incidente. Il 29enne aveva segnalato la sua presenza con la boa che si usa in questi casi. Purtroppo nonostante l’intervento tempestivo della guardia costiera, per il 29 enne era ormai troppo tardi.
Il gommone è di proprietà di due anziani turisti di Milano, già ascoltati dalla Procura di Agrigento che ha aperto un’inchiesta sulla drammatica vicenda.
Nei prossimi giorni sarà eseguita l’autopsia sul corpo di Giamporcaro per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.