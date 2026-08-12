Un dolore immenso a cui si aggiunge un altro ignobile gesto. È ciò hanno denunciato i genitori di Sara Ceccantini, la 39 enne toscana morta due mesi fa in un tragico incidente a Mykonos durante il suo addio al nubilato. Sara infatti avrebbe dovuto sposarsi il 20 giugno con Luca, padre della sua bambina di 3 anni. Ma ora c’è stato un altro tristissimo episodio raccontato dai familiari. Dalla cappella di famiglia dove riposa Sara ad Agazzi è infatti sparita la statua raffigurante la Pietà di Michelangelo. Come dichiarato dalla famiglia, la statua è sempre stata lì sin dalla costruzione della cappella e ora rivolgono un appello a chi l’ha portata via affinché possa ritornare dove è sempre stata, a vegliare sulla tomba della loro amata Sara.