Orrore in un asilo nido della provincia di Monza. Alcuni dei bimbi che frequentano la struttura sarebbero stati maltrattati con carenza di acqua e cibo e nelle attenzioni che richiedono dei bimbi così piccoli. Inoltre, sarebbero stati anche puniti e trattati in modo inopportuno soprattutto vista l’età.

Un quadro decisamente allarmante emerso grazie alle indagini effettuate da parte della Procura di Monza partita lo scorso aprile che ha portato al fermo della titolare 42enne e un’educatrice 24enne, che si trovano attualmente agli arresti domiciliari.

Denunciate a piede libero anche altre sue educatrici di 32 e 49 anni.

Stando a quanto riferito dalle indagini di questi mesi, non solo ci sarebbero state “abituali condotte denigratorie e coercitive” ma l’educatrice 24enne non avrebbe i titoli richiesti per il lavoro al nido.