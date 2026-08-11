Il gesto naturale di un padre che difende il proprio figlio è costato caro ad un 50enne di Lanciano, in provincia di Chieti.

L’episodio risale alla notte fra sabato e domenica, sul lungomare di Fossacesia. L’uomo, attorno alle 4 del mattino, sarebbe stato avvisato di una lite fra suo figlio 18enne e un altro coetaneo. Il 50enne si è subito recato sul posto per difendere e aiutare il figlio, per poi essere colpito con un pugno sul viso. L’uomo è caduto a terra e ha perso i sensi.

Soccorso da un’ambulanza del 118 di Atessa, è stato immediatamente trasferito all’ ospedale di Pescara dove si trova attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione in gravi condizioni.

Le forze dell’ordine ordine, grazie al supporto delle testimonianze delle persone presenti e delle immagini delle telecamere di videosorveglianza stanno ricostruendo con precisione la dinamica di ciò che è accaduto in quei drammatici momenti. L’aggressore è indagato per lesioni gravi.