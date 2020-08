Muravera, chiesa strapiena per l’ultimo saluto ad Alessandro Perra: “Addio, papà eroe”

Lacrime e commozione nella chiesa Giovanni Paolo II per il funerale del salumiere 53enne, morto per salvare il figlio e l’amichetto a Feraxi. Il parroco: “Bisogna avere forza in questi momenti tragici e pregare tanto”