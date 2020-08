Bidoni vuoti e spazzatura ovunque, vandali scatenati nel parco di San Nicolò Arcidano

Sud Sardegna

Dure le parole del sindaco Emanuele Cera che condanna l’accaduto: “Ecco ciò che resta del fine settimana nel parco comunale di “Is Codinas”: bidoni vuoti e rifiuti per terra. Non ci sono parole per descrivere tanta inciviltà