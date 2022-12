Muore dopo le dimissioni dal pronto soccorso a Oristano, la Procura apre un’inchiesta

È stata aperta un’indagine e, in parallelo, disposta l’autopsia per fare luce sulle cause della morte di Paola Sabattina. La donna, una 78enne, era stata investita due giorni fa da un’auto. Portata in ospedale in codice giallo, ha varcato solo l’ingresso del pronto soccorso. Dopo varie visite e accertamenti, i medici avevano deciso di dimetterla, assegnandole una prognosi di dieci giorni. Il giorno successivo alle dimissioni, però, l’anziana è morta. La Procura di Oristano ha deciso di volerci vedere chiaro e avere un quadro della situazione chiaro e cristallino legato al decesso della Sabattina.

Al momento non ci sono indagati. I parenti attendono di conoscere la verità sula morte di Paola Sabattini.