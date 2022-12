Terribile schianto auto-camion sulla Sulcitana, un 53enne di Capoterra gravissimo al Brotzu

Ennesimo grave incidente sulla Ss 195. La Sulcitana maledetta continua, purtroppo, a essere terra di schianti con feriti molto gravi: l’ultimissimo incidente è avvenuto tra una Renault guidata da un 53enne di Capoterra e un camion. L’impatto frontale è stato fortissimo e devastante, forse causato da un sorpasso azzardato tra le corsie. Ad avere la peggio l’automobilista, che è stato soccorso dal personale medico del 118 dopo essere stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco. Le sue condizioni sono gravissime, è stato trasportato al Brotzu in codice rosso. E, tanto per cambiare, il traffico è andato nel pallone per diverse ore. Gli agenti della polizia Locale di Cagliari hanno chiuso il tratto di strada per consentire prima i soccorsi e poi l’intervento dei mezzi per spostare la macchina e l’autoarticolato rimasti coinvolti nel terribile schianto.

Sarà compito degli agenti ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, l’ennesimo che macchia di sangue la Sulcitana. La prognosi del cinquantatreenne resta riservata.