Mostra i genitali a un gruppo di minori in piazza San Michele: 35enne nigeriano aggredito dai presenti e arrestato

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari, un arresto per atti osceni in piazza San Michele.

Si è abbassato i pantaloni mostrando i genitali in presenza di minori ed è stato stato aggredito da alcuni presenti. I carabinieri sono intervenuti ieri sera in piazza San Michele a Cagliari dove hanno arrestato un 35enne nigeriano, senza fissa dimora. L’intervento è avvenuto su richiesta di alcuni cittadini. Dopo aver messo l’arrestato in sicurezza, i militari lo hanno condotto presso gli uffici del Comando Provinciale dove ne è stato valutato il comportamento anche alla luce di quanto già occorso nel recente passato. Infatti, lo scorso 11 luglio 2024, l’uomo era stato protagonista di un episodio analogo avvenuto in piazza Garibaldi.